Verdachten van moord op Tilburger Mick Pitai voor de rechter

BREDA – Vier mannen staan maandag en dinsdag in de rechtbank in Breda voor de rechter wegens de moord op Mick Pitai. De 48-jarige Tilburger werd op 15 september 2015 in zijn woning aan de Betuwestraat doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie denkt dat het om een uit de hand gelopen woningoverval ging.

De twee hoofdverdachten in de zaak zijn een 21-jarige man uit Spijkenisse en een 21-jarige Rotterdammer. Beiden hebben een verleden in de jeugd-tbs. De man uit Spijkenisse verliet op de de bewuste dag zelfs de kliniek om zogenaamd te gaan werken, maar in plaats daarvan dook hij op bij de woning van Pitai.

De mannen zouden door de toenmalige schoonzoon van Pitai zijn getipt over de aanwezigheid van drugs in de woning. Ook die schoonzoon, een 25-jarige Hagenaar, is verdachte in de zaak. De vierde verdachte komt ook uit Spijkenisse.