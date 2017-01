article

BREDA - De 25-jarige Hagenaar A. el H. reed op 28 juli 114 kilometer in 36 minuten, gemiddeld 189 kilometer per uur. Hij reed daarbij bijna wegwerkers dood en veroorzaakte gevaar op de weg. De rechtbank in Breda gaf hem gisteren veertien maanden cel en een rijverbod van vier jaar.

Veertien maanden cel en rijverbod na dollemansrit vanaf Hazeldonk

