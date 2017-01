Veel vragen rond gewapende woningoverval Godevaert Montensstraat Breda

BREDA - Bewoners in de Godevaert Montensstraat in Breda hebben geen idee wat zich dinsdagavond rond 23.00 uur heeft afgespeeld bij een woningoverval in hun straat.

Het zou gaan om het pand op de hoek van de Godevaert Montensstraat en de Marksingel, een voormalige slagerij, waar vijf of zes huurders in wonen. Voorheen zouden er studenten zijn gehuisvest. Woensdagochtend waren de gordijnen dicht.

Een van de huidige huurders, die woont aan de kant van de Marksingel op de beneden verdieping, zou te maken hebben gehad met drie overvallers. De voordeur is te bereiken via een klein binnenplaatsje.



De daders belden voor zover bekend aan bij de groene poort (zie foto), gingen binnen binnen en gingen er vervolgens met nog onbekende buit vandoor. De directe buurman van het slachtoffer, op de hoek, zegt niets gehoord te hebben. "Maar ik bemoei me met niemand'', voegt hij eraan toe.



Ook de buren in de Godevaert Montensstraat kijken op van het gebeuren en hebben er niets van meegekregen. Een stel, iets verderop, woont al 38 jaar in de straat. "We werden vanmorgen vroeg al geappt door de kinderen, over het bericht van een woningoverval.''



Ze hebben niks gemerkt van de politiewagens in de straat. "We slapen achter. Je weet niet wat er gebeurd is, misschien was er wel iets te vereffenen.''



Het zou gaan om twee kleine mannen met beiden een mager postuur ( allebei circa 1.70 meter lang) en een lange man met een breed postuur. Ze droegen mutsen, shawls en handschoenen.



​Kort na de overval is er door de politie een onderzoek gestart. Ook is er gezocht naar de daders, die zijn echter niet meer aangetroffen.