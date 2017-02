Wens van ernstig zieke Weber komt uit: carnavalsliedje op internet

MEER/ULVENHOUT Het carnavalsliedje staat online bij BN DeStem. Daarmee is de wens van Alma Weber , oud-Ulvenhoutse, uitgekomen.

Vorige week besteedde BN DeStem aandacht aan de wens van Weber. Zij is ernstig ziek en hoopte nog mee te maken dat het door haar geschreven liedje 'We gaan de voordeur in en de achterdeur weer uit' nog eens door professionals opgenomen zou worden.

Haar oproep werd door velen gelezen en velen reageerden ook. Onder wie Meike Heestermans uit Meer, die Alma nog kende uit de tijd (zo'n twaalf jaar geleden) dat zij stage liep bij de Hans Berger Kliniek in Breda. Alma was als neurologe aan die kliniek verbonden.

Heestermans: "We hebben een studiootje aan huis. Mijn man is producer en gitarist. Ik heb aangeboden om via social media wat mensen bij elkaar te zoeken."

Die mensen meldden zich spontaan: toetsenist Peter Luijkx en drummer Donny Valentijn uit Sint Willebrord, bassist Eric Ansems uit Chaam en zanger Josiasse Roovers uit Oosterhout. Samen doken zij vrijdagavond de studio in van Jack Nobelen, partner van Meike, aan de Hazenweg in Meer. En hoewel Alma vooraf beweerde dat ze niet kon zingen, zong ze uit volle borst mee.

En nu heeft Alma haar muzieknummer op stick. Ze stuurde het ons en hierboven is het nummer, geproduceerd door Jack Nobelen, als geluidsfragment te beluisteren op de BN DeStem site