Haaikneuters verplaatsen optocht: 'Dit is historisch voor Ulicoten'

ULICOTEN - Op een jaar na een halve eeuw reed de carnavalsoptocht op maandag door de straten van Haaikneutersland (Ulicoten). Maar deze jubileumeditie gaat de boel op de schop: de optocht vindt op carnavalszaterdag plaats. ,,We willen een nieuwe impuls aan het carnaval in Ulicoten geven'', zegt Joris Theeuwes van CV De Haaikneuters.

Carnaval in Ulicoten is een aangelegenheid voor een kleine, hechte gemeenschap. Het dorp dat krap 1.000 inwoners telt, is best carnavalsgezind. ,,Maar mensen nemen geen vrij meer voor de optocht'', zegt Theeuwes. ,,Dat was vroeger anders. Toen bleven ze na de optocht nog hangen in de cafés.''

Het aantal deelnemers aan de optocht, zo'n 20 tot 25, is al jaren vrij stabiel. Eén of twee wat grotere wagens, verder sluit vooral veel jeugd aan. Vanuit de basisscholen wordt dat flink gestimuleerd. ,,Dit jaar hebben we de luxe dat een complete klas in de Jeugdraad zit. Maar dat heeft wel direct gevolgen voor het aantal deelnemers aan de optocht.''

Halfvasten

Vorig jaar kon de optocht vanwege de zware storm, net als onder meer in Breda, niet doorgaan op de reguliere carnavalsmaandag. Toen is-ie opgeschoven naar de zaterdag van halfvasten. Theeuwes: ,,Dat bleek verrassend succesvol. Veel omringende dorpen deden ook mee. Dat smaakte naar meer.''

Om de optocht in stand te houden is nu besloten de verplaatsing van maandag naar zaterdag definitief te maken. ,,Dat is de hoofdreden: voor een kleine gemeenschap de optocht aantrekkelijk houden. In de kroeg blijft het op zaterdag langer druk dan op maandag. Voor ons is deze wijziging na zoveel jaren wel historisch.''

Buurgemeenten

De reacties van de bouwclubs zijn overwegend positief. ,,Natuurlijk, als je breekt met een jarenlange traditie zijn er altijd mensen die er wat van vinden. Maar we hebben niet zo'n breed programma met carnaval, dus veel hoeven we niet te schuiven. Enkel de kindermiddag moeten we verzetten.'' Aan het voorlopige aantal aanmeldingen te zien is de nieuwe dag al wel in trek. ,,Wat meer dan vorig jaar. Vooral meer buurgemeenten. Het is een nieuwe impuls.''