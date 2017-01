article

BREDA – Op het Slangenwijksepad in het buitengebied van Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een in brand gestoken terrein-auto aangetroffen.

Uitgebrande terreinwagen aangetroffen in buitengebied Breda

