Twijfelachtige eer: Breda op plaats negen in file top-15

BREDA - Het is een twijfelachtige eer. Breda staat op plaats negen in de file top-15 van navigatiesysteemfabrikant TomTom.

Dat blijkt uit hun jaarlijkse Traffic Index, waarin de reistijden van 500 miljoen voertuigen wereldwijd door middel van gps worden bijgehouden. Elke dag staan mensen gemiddeld ongeveer 21 minuten in de file in Breda.

De vertraging was daarmee negentien procent, een stijging van twee procent tegenover 2015. ,,Hoe beter het gaat met de economie, hoe meer mensen met de auto naar hun werk gaan. Breda past daar in de landelijke trend", aldus Bob Randsdorp, product manager bij het bedrijf.

Knelpunten zijn de noordelijke ring bij de Belcrumweg en Kapittelweg en de kruising bij de Tilburgseweg/Heerbaan. Maar de A58 bij Ulvenhout spant de kroon: daar lopen automobilisten het vaakst vertraging op.

Sinds 2014 nemen de files ook elk jaar toe, blijkt uit de data. Een troost: heel bijzonder is het niet, zegt Randsdorp: ,,Dit zie je eigenlijk in elke stad. Maar als je in de file staat heb je daar natuurlijk niets aan, want dan is het vooral vervelend." Haarlem staat op plaats een in de lijst.