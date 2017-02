Tweeduizend mensen tegen Trump op Malieveld, Henk Leenders uit Breda: Dit is verschrikkelijk

BREDA / DEN HAAG - De demonstratie tegen de reisbeperkingen die president Trump heeft opgelegd is verplaatst naar het Malieveld in Den Haag. Vlak voor aanvang van het programma, rond half vijf, sprak de organisatie van ongeveer tweeduizend aanwezigen , onder wie Henk Leenders uit Breda.

De PvdA-politicus protesteert mee tegen het omstreden inreisverbod van Trump. “Dit kan en mogen we niet zomaar laten gebeuren. Onze waarden staan op het spel”, zegt het Tweede Kamerlid tegen deze krant.

Verplaatst

Aanvankelijk zou de bijeenkomst, georganiseerd door een groep boze jongeren, zijn bij de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout. Maar het aantal meldingen en steunbetuigingen liep zo snel op en daarom is in overleg met de politie besloten uit te wijken naar het Malieveld.

'Een grens enorm overschreden'

“Het is heel belangrijk dat we nu massaal een tegengeluid laten horen”, zegt Leenders. “Het is werkelijk verschrikkelijk wat er nu in de wereld gaande is. Er wordt wat mij betreft een grens enorm overschreden. Dit is gewoon reinste discriminatie.”

Duizenden mensen verwacht

'Volgens de organisatie hadden ook ruim 2000 mensen toegezegd te komen om te demonstreren voor een ,,open, vrije en tolerante samenleving”.

Op Facebook hadden 10.000 mensen toegezegd te komen. Politici en maatschappelijke organisaties deden ook mee.

'Sta op tegen haat', 'Pussy grabs back', 'Muslims are people', 'Fear = not the answer'. Dat was een kleine greep uit de leuzen op de spandoeken van de demonstranten woensdagmiddag op het Malieveld in Den Haag.

Ze demonstreerden tegen de reisbeperkingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd aan onder anderen mensen uit zeven islamitische landen.

