article

1.6813257

BREDA - ''De Nederlander is de grootste tosti-eter van de wereld. Dit doen wij 's ochtends, 's middags en 's avonds.'' Dat staat er op de menukaart van The Tosti Club aan de Vlaszak in Breda. Het verklaart wellicht waarom in Nederland de tostizaken als paddestoelen uit de grond schieten. BN DeStem besluit de proef op de som te nemen en gaat tosti's eten bij The Tosti Club in Breda.

Tosti's proeven in Breda: 'Mensen kennen alleen ham en kaas, maar er is keuze te over'

BREDA - ''De Nederlander is de grootste tosti-eter van de wereld. Dit doen wij 's ochtends, 's middags en 's avonds.'' Dat staat er op de menukaart van The Tosti Club aan de Vlaszak in Breda. Het verklaart wellicht waarom in Nederland de tostizaken als paddestoelen uit de grond schieten. BN DeStem besluit de proef op de som te nemen en gaat tosti's eten bij The Tosti Club in Breda.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/tosti-s-proeven-in-breda-mensen-kennen-alleen-ham-en-kaas-maar-er-is-keuze-te-over-1.6813257

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6813454.1483630517!image/image-6813454.JPG

Breda