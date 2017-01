BREDA - De meeste bewoners van het Dijkplein in Breda lagen op bed toen de mogelijke liquidatie zich vrijdagavond voltrok . ,,Ik zat rustig tv te kijken en dacht vuurwerk te horen, Pas toen er zoveel mensen van het café bij kwamen en even daarna ook de politie kwam, begreep ik dat er wat anders was'', zegt een bewoner.

Zijn buurvrouw lag op bed toen zij zeven of acht schoten hoorde. "Het leek op vuurwerk, maar toch klonk het anders. Toen we uit ons raam naar buiten keken, zagen we een man liggen. Een man met een zwarte muts rende weg en stapte bij iemand in een donkere auto die met een rotgang wegreed."

Politie

"Ik wilde de man gaan helpen, maar ben tegengehouden. Je weet niet wat er nog meer gebeurt. We hebben 112 gebeld en de politie was er snel. Van mensen die er bij kwamen, hoorden we dat hij uit café 't Hoekske kwam. Of dat waar is, weet ik niet."