Tiësto voor één dag burgemeester van Las Vegas

BREDA - Tiësto wordt voor een dag burgemeester van Las Vegas. En niet zomaar: officieel. Dat kondigde dj Tijs Verwest uit Breda aan tijdens een uitzending van de Coen en Sander Show op Radio 538.

Voor zijn 48e verjaardag - komende dinsdga 17 januari - krijgt Tiesto (Tijs Verwest) voor één dag de sleutel van de Amerikaanse stad en mag hij alles doen wat hij. Daarnaast krijgt de dj ook nog een officiële Tiësto-dag.

Tiësto brengt en passant ook nog een nieuwe track uit: On My Way. Coen en Sander draaiden het nummer voor het eerst op de Nederlandse radio. Beluister en bekijk het fragment hier.

"Ik mag te hard rijden en zo, ik krijg geen boetes", zo keek Verwest met een knipoog al uit naar dinsdag, als hij dus voor een dag de baas is in de stad met meer dan 600.000 inwoners.

"Leuk dat je uit Breda komt en dan ook nog bekend geworden in het Breda van Amerika, namelijk Las Vegas", sprak Sander Lantinga tijdens de radioshow.



Tiesto: "Nou dat klopt wel enigszins. Waar in New York eigenlijk alles kan, geldt dat voor dj's vooral voor Las Vegas."

Het zijn bijzondere tijden voor de dj, want onlangs tijdens Serious Request maakte burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank al bekend dat Verwest ereburger van Breda wordt. Vier jaar geleden werd hij ook al benoemd tot ereburger van Brabant.