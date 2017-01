Opsporing verzocht: Woninginbraak aan de Zwarte Dijk in Teteringen

TETERINGEN - Terwijl de eigenaar van een transportbedrijf uit Teteringen met zijn vrouw een weekendje weg was is er ingebroken in de woning die naast het transportbedrijf ligt.

Na de inbraak, in de nacht van zaterdag op zondag 26 juni 2016, bleek het hele huis volledig overhoop te zijn gehaald. Er werd o.a. een pinpas buitgemaakt. Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan deze inbraak.

Zo’n 20 minuten na de inbraak komt een man met bivakmuts aanfietsen over het Willem Alexanderplein in Teteringen, vermoedelijk vanuit het Doelenpad, over de Hoolstraat naar de pinautomaat. Hij zet zijn omafiets met mandje keurig neer voor hij probeert te pinnen met de bij de inbraak buitgemaakte bankpas. Na drie foutieve pogingen wordt de pas geblokkeerd.

Het zou heel goed om een plaatselijke inbreker kunnen gaan omdat de man met de fiets is.

Signalement: Het betreft een blanke tot lichtgetinte man, bruine ogen, lijkt nauwelijks wimpers of wenkbrauwhaar te hebben en heeft een opvallend gevormde bovenlip.

Heeft u een een vermoeden wie deze man is? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

De volgende uitzending van Opsporing Verzocht is op 10 januari 2017 om 20.30 uur op NPO1.