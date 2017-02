article

BREDA - Taxichauffeurs uit Breda gaan in de nacht van vrijdag op zaterdag de Haven in Breda enige tijd blokkeren. De chauffeurs willen dat in de stad snorders worden geweerd door te werken met vignetten, onder meer tijdens carnaval.

Taxichauffeurs zijn snorders in Breda beu en kondigen wilde staking aan

