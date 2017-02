article

BREDA - De taxichauffeurs in Breda staken in de nacht van zaterdag op zondag weer van 2.00 tot 5.00 uur. Dat is de uitkomst van een overleg op de zaterdagavond. Er was sprake van dat zij ook na 5.00 uur klanten niet naar huis zouden brengen, maar daar is vanaf gezien.

Taxichauffers staken ook zaterdagnacht in Breda

