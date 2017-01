article

BREDA - Volgens RTL4 en Radio 538 is ’t Hart van Breda op de Grote Markt het beste eetcafé van Brabant. Daarmee is ’t Hart in de race voor de titel ‘Beste eetcafé van Nederland'.

’t Hart van Breda beste eetcafé van Brabant volgens RTL

