Starters en ouderen op Bredase woningmarkt krijgen meer mogelijkheden om te lenen

BREDA - De gemeente Breda wil voor de komende twee jaar 1,5 miljoen euro uittrekken voor starters en ouderen op de woningmarkt. Met dat geld kunnen die doelgroepen aanspraak maken op een verruimde Starterslening of Blijverslening.

De gemeente wil hiermee de nieuwbouw van energieneutrale woningen stimuleren, om alvast vooruit te lopen op een Europese regeling die in 2021 ingaat. Die stelt dat nieuwbouwwoningen vanaf dat moment (bijna) energieneutraal gebouwd moeten worden. Dat houdt in dat jaarlijks ongeveer evenveel duurzame energie wordt opgewekt als wordt verbruikt.

Blijverslening

Het grootste deel van het bedrag dat de gemeente vrijmaakt, 1 miljoen euro, is bestemd voor ouderen die langer zelfstandig in eigen huis willen blijven wonen. Om aanpassingen aan de woning te bekostigen, zoals een traplift of inloopdouche, kunnen ze aankloppen voor een Blijverslening.

Die lening bedraagt maximaal 20.000 euro, de gemeente verwacht daarmee ongeveer 76 ouderen blij te kunnen maken. ,,Mocht blijken dat mensen behoefte aan een ander type lening, een hoger bedrag bijvoorbeeld, dan nemen we dat mee in de evaluatie'', zei wethouder Patrick van Lunteren toen de lening gisteravond in een commissievergadering werd besproken. ,,Laten we dit eerst een kans geven, dit is een prachtig concept.''

Starterslening

De reguliere Starterslening bedraagt maximaal 25.000 euro. Sinds 2009 hebben in totaal 362 kopers daarvan gebruik gemaakt. De regeling is bedoeld voor mensen die een eerste huis willen kopen, maar daarvoor eigenlijk te krap bij kas zitten. De extra lening komt bovenop de hypotheek. Voordeel is dat starters de eerste drie jaar nog geen rente en aflossing hoeven te betalen.

De gemeente heeft sinds de invoering in totaal 4,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Startersleningen. Daarvan is nu nog ruim 9 ton over, voldoende voor het verstrekken van circa veertig leningen. Een extra geldinjectie in deze lening is daarom voorlopig nog niet nodig.

Of de nieuwe leningen daadwerkelijk aangeboden worden, beslist de gemeenteraad op 2 februari.