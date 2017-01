article

BREDA - De sportsbar die in het pand komt van de voormalige Boulevard in Breda krijgt de naam Old Dutch. Eigenaar Dirk van de Voort verwacht de zaak, waar ook een restaurant in wordt gevestigd, in april te openen. Van der Voort heeft ook restaurant De Markt aan de Veemarktstraat.

Sportsbar in Breda gaat Old Dutch heten

