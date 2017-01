Snel sporen naar België? Het kan!

BREDA - Een ludieke actie met een serieuze ondertoon. West-Brabantse ondernemers en politici regelden gisteren zelf een rechtstreekse trein van Breda naar Antwerpen. ,,We laten zien dat het wèl kan.''

Voor het eerst prijkt 'Antwerpen' op de borden. Op initiatief van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Die huurde een trein, die gisteravond van wèl rechtstreeks van Breda naar Antwerpen reed.

Een ludieke actie, maar wel een met een serieuze achtergrond zegt Jeroen van Glabbeek, voorzitter van de BZW. ,,Al tien jaar lang wordt de rechtstreekse treinverbinding van Breda naar Antwerpen elk jaar een jaar uitgesteld. Ik betwijfel of die trein eind dit jaar wel over het hogesnelheidstraject rijdt. Dan zit er een nieuw kabinet, een nieuwe minister", stelt Van Glabbeek.

,,Ze geven steeds andere redenen waarom het niet lukt. Het ligt politiek gevoelig en daarom vind ik het extra leuk dat wij het wel doen. Die verbinding zou zo goed zijn voor de professionaliteit, voor het bedrijfsleven. Hier zit Breda op te wachten."

Enige trein naar Antwerpen

Even was het nog spannend of de protesttrein wel naar België kon rijden. Want ook deze trein moest via Roosendaal en daar lag het treinverkeer gisteren de hele dag en een groot deel van de avond en nacht plat vanwege de brand in het 'onderstation' waardoor er geen stroom op de bovenleiding stond. ,,Dit is de enige trein die vandaag naar Antwerpen rijdt'', zegt Van Glabbeek lachend. Dat lukte dankzij een Belgische locomotief die geen last had van de kapotte bovenleiding.

Zo'n 150 mensen uit het bedrijfsleven en politici reisden gisteren mee, onder wie burgemeester Paul Depla van Breda en commissaris van de koning Wim van de Donk.

Druk opvoeren

Depla doet er naar eigen zeggen 'alles' aan om de trein naar België te laten rijden. ,,We onderhouden contacten met Den Haag en voeren de druk op. Nu zijn er weer problemen met de software. Ik ben zo ver: laat die treinen met die problemen maar eens zien. Dit is natuurlijk onbegrijpelijk en moet worden opgelost."

Van de Donk is het volmondig met hem eens. ,,Ik erger me mateloos aan het feit dat we een hogesnelheidstrein willen en dat we dan met die Italiaanse rammelkasten op het spoor komen. We doen voortdurend pogingen om het proces te versnellen, maar het duurt inderdaad te lang."