Selçuk Akinci nieuwe directeur Brabantse Milieufederatie

BREDA - Selçuk Akinci, oud-wethouder van Breda, treedt per 1 juni 2017 aan als nieuwe directeur van de Brabantse Milieufederatie. Hij volgt Nol Verdaasdonk op die dan met pensioen gaat.

Akinci is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur. Hij was tot 2015 wethouder in Breda voor GroenLinks met onder andere de portefeuilles mobiliteit en duurzaamheid. Daarvoor zat hij in de Bredase gemeenteraad.

De Brabantse Milieufederatie is verheugd dat Akinci de BMF gaat leiden. Ron Lodewijks, voorzitter Raad van Toezicht: "Met Akinci halen we een uitstekend gekwalificeerde directeur binnen die het politiek-bestuurlijke spel van binnenuit kent. Hij is bij uitstek in staat de BMF klaar te maken voor de toekomst."

Selçuk Akinci: "Het besef dat we als mensheid een grote verantwoordelijkheid dragen voor een zorgzame omgang met onze omgeving is bij mij alleen maar gegroeid. Ik heb ontzettend veel zin om mijn bevlogenheid voor natuur en milieu als directeur van de BMF in praktijk te mogen gaan brengen."