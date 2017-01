Schaatskoorts: waar in West-Brabant kun je maandag schaatsen op natuurijs?

WEST-BRABANT - Het is de afgelopen nacht bijzonder koud geweest en ook vanmorgen vroor het nog flink. Dat is koren op de molen voor ijsclubs- en verenigingen. Waar in West-Brabant kun je schaatsen op natuurijs? De natuurijsbanen blijven maandag gesloten in verband met het slechte ijs.

Zo wordt er op het Zwarte Ven bij Strijbeek en op de Waterdonken en de Kogelvanger in Breda geschaatst. Ook bij recreatieplas 't Zandt in Alphen binden de eerste waaghalzen de ijzers onder. Aan schaatsen op onbeheerde plekken kleven nogal de nodige risico's. Lees daarom eerst dit artikel.

Breda

Achter Restaurant Bouvigne-Paradijs aan de Bouvignelaan ligt de ijsbaan van Vereniging IJsvermaak. De baan is zo'n 400 meter lang en er is een apart stuk waar de jeugd kan ijshockeyen. De gehele baan is verlicht, waardoor het mogelijk is om ook 's avonds ijspret te beleven. De schaatsbaan is maandag echter dicht.

Terheijden

IJsclub Terheijden ontfermt zich over het water aan de Laagdijk. Op zaterdag 21 januari ging de baan open, maar drie kwartier later ging de baan alweer dicht nadat de wethouder door het ijs zakte. Ook deze baan is maandag gesloten.

Klundert

De Klundertse IJsclub faciliteert twee naast elkaar gelegen ijsbanen bij de Beatrijsweg. Het veldje is beschikbaar vanaf een ijsdikte van 5 centimeter, terwijl het water beschikbaar is bij een ijsdikte vanaf 10 centimter. Zondagmiddag wordt er geschaatst.

Oosterhout

De Oosterhoutse ijs- en skeelerclub IJSCO beheert de natuurijsbaan aan de Elkensweg 15. Op de schaatsbaan werd zondag volop geschaatst. Op maandag is de baan gesloten omdat het ijskwaliteit slecht is. Dinsdag wordt geprobeerd weer open te gaan.

Etten-Leur

De schaatsbaan op het multicourt in de wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur is mislukt. Het ijs is niet dik genoeg. Voorzichtig proberen kinderen op hun ijzertjes wat te schaatsen.

Lage Zwaluwe

De natuurijsbaan is gelegen aan de Amerweg en wordt beheerd door IJsclub Lage Zwaluwe. De baan was zondag open. Maandag is de baan dicht vanwege de dooi van het ijs.

Dinteloord

De groene vlakte aan de Dorus Rijkersstraat wordt in de winterperiode omgetoverd tot een 400 meter lange natuurijsbaan. Bijkomend voordeel is de aanwezigheid van een kantine.

Willemstad

Het trapveldje op het Bastion Zeeland wordt in de winterperiode overgenomen door IJsclub Willemstad.

Geertruidenberg

De Biesbosch ijsbaan is gelegen achter de Ambrosius Rozendaelstraat en is voorzien van een koek-en zopiehuisje.

Kruisland / Steenbergen

De ijsbaan is gelegen aan de Kruislandsedijk 34 tussen Kruisland en Steenbergen.