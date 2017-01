Satudarah-president over verboden bokstoernooi: 'Gemeente heeft mij aan het lijntje gehouden'

DEN BOSCH „De gemeente heeft mij heel lang aan het lijntje gehouden. Alles was in kannen kruiken” Dat zegt Marco Roos. De Bosschenaar is president van een afdeling van motorclub Satudarah en spande zich in om de finale van de Zuid-Nederlandse kampioenschappen boksen zaterdag in hotel Nuland te houden. De Bossche burgemeester Rombouts verbiedt dat toernooi.

Rombouts schrijft Roos in een brief dat tijdens het evenement ‘een vermenging plaats vinden tussen onder- en bovenwereld’. „Het is een persoonlijke vete van Rombouts”, zegt Roos die doelt op de mededeling van Rombouts dat onder meer ‘de persoonlijkheid’ van Roos een rol speelt.

Uit e-mails die in het bezit zijn van het Brabants Dagblad blijkt dat Roos op 7 november vorig jaar contact had met een ambtenaar van de gemeente Den Bosch. In de e-mail legt Roos uit dat het gaat om zo’n 35 bokspartijen waar maximaal 300 belangstellenden op af komen en dat een erkend beveiligingsbedrijf toezicht houdt. „Het is geen kickboksgala. Dus zullen er voornamelijk sportmensen aanwezig zijn met wat familieleden en kennissen.”



Hotel Nuland

Als hij de gemeente laat weten dat het toernooi wordt gehouden in Hotel Nuland krijgt hij op 15 december een e-mail waarin een ambtenaar schrijft ‘te hebben vernomen dat toestemming gegeven wordt voor het organiseren van een bokstoernooi.’

„Het is toen niet gegaan over een evenement in een horecagelegenheid met gala-elementen zoals nu werd aangekondigd bij hotel Nuland. Die locatie is door de organisator zelf gevonden”, aldus een woordvoerster van de gemeente vrijdag.

Roos benadrukt dat hij midden december de gemeente heeft laten weten dat hij met het toernooi terecht kon in hotel Nuland. Uit mail blijkt dat de gemeente hem daarmee succes wenst.