SamenLoop voor Hoop voor het eerst in Breda

BREDA - Breda krijgt een SamenLoop voor Hoop. Zaterdag 8 en zondag 9 juli is een 24-uurs wandelestafette op het terrein van BSV Boeimeer bedoeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Het KWF-evenement wordt al een aantal jaar door heel het land gehouden, maar komt nu voor het eerst naar Breda. ,,Ruim anderhalf jaar geleden werd al gepoogd het evenement hier op poten te zetten'', zegt Ewald Stokvis als voorzitter van de lokale organisatie. ,,Maar dat liep totaal niet. De kartrekkers plaatsten een oproep, om onder meer een voorzitter te werven. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, maar zag die oproep en besloot te reageren. Voor mij is het niet vreemd, ik ben ook actief als voorzitter van een Roparunteam.''

Activiteiten

Deelnemers moeten in teams van ongeveer vijftien man 24 uur lang rondjes wandelen. Teamleden wisselen elkaar af en bepalen zelf hoe vaak ze lopen. Daarnaast is het de bedoeling dat ze zoveel mogelijk activiteiten organiseren voor of tijdens het evenement, om geld in te zamelen.

Stokvis: ,,We hopen op ongeveer vijftig teams. Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met opbouw en afbraak in het weekend zelf.''

Alle sportverenigingen zijn inmiddels benaderd deel te nemen, deze week gaat een schrijven uit naar alle scholen in de omgeving Breda. Aanmelden voor het evenement kan via: samenloopvoorhoop.nl/breda