'Politie blijft hoe dan ook surveilleren op Fort Oranje'

RIJSBERGEN - De politie zal zich nooit laten wegsturen van camping Fort Oranje in Rijsbergen. Het terrein heeft zoveel permanente bewoning dat het feitelijke een drukke woonwijk is, een omgeving waarin bovendien veel incidenten voorkomen. Daar moet de politie haar surveillancetaken ongehinderd kunnen uitvoeren.

Dat schrijft de politie in een brief aan het onderkomen chalet- en caravanpark. Het bedrijf heeft de politie vorige maand een 'gebiedsverbod' gegeven. Dat gebeurde nadat bij een integrale handhavingscontrole rond Fort Oranje bedrijfsadministratie uit een auto was gehaald. Alleen in noodgevallen en voor strafzaken mag de politie het terrein nog op. Ook de wijkagent is welkom.

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zegt dat een afspraak is gemaakt met eigenaar Cees Engel en zijn familie om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. ,,We willen geen escalatie. Maar dat gesprek kan nooit als resultaat hebben dat de politie haar bevoegdheden niet kan uitoefenen.''

Fort Oranje heeft de politie al laten weten dat het agenten de toegang zal blijven weigeren. Jurist mr. Jeroen Pols wijst erop dat de camping privéterrein is. Hij verzekert dat Fort Oranje het toegangsverbod middels een kort geding zal afdwingen als politiemensen 'zonder mededeling van een legitiem doel' het terrein toch betreden.