De dubbele moraal rond Fort Oranje in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Caravans die op instorten staan, afgebrande blokhutten waarvan de zwart geblakerde restanten nooit zijn opgeruimd. En om de enkele stacaravan die nog wel is bewoond, staat een flink hek. Met aan de andere kant vervaarlijk grommende herdershonden. Welkom op Fort Oranje!

Toegegeven. Niet de hele, 700 standplaatsen tellende, camping net onder Breda, ziet er uit alsof het een township in de Nederlandse polder is. Maar de problemen op Fort Oranje waar criminelen vrij spel lijken te hebben en de leefbaarheid zwaar onder druk staat, zijn groot.

Twee weken geleden, toen het ook al even flink vroor en het kwik overdag nauwelijks boven nul uitkwam, moest jeugdzorg er nog aan te pas komen om een 7-jarig meisje uit een caravan te halen. De bouwval bleek geen verwarming te hebben. ,,Het was er binnen net zo koud als buiten'', verklaarde de politie naderhand.

Invallen

Al sinds jaar en dag valt de politie, samen met de belastingdienst en ambtenaren van de gemeente Zundert met de regelmaat van de klok Fort Oranje binnen. Wietkwekerijen, illegale prostitutie, personen die nog celstraf hebben openstaan, openstaande belastingschulden: niemand kijkt meer van de resultaten op.

Om die reden pleit burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert al langer voor hardere maatregelen tegen Fort Oranje. Het liefst zou ze de camping sluiten om eindelijk schoon schip te kunnen maken met deze verzamelplek van oost-europese arbeidsmigranten, kansarmen en criminelen die in de anonimiteit van de camping willen onderduiken.

Een begrijpelijk maar tegelijkertijd ook paradoxaal standpunt. Want terwijl de burgemeester een eind wil maken aan de misstanden op Fort Oranje, was het diezelfde overheid die jarenlang mensen naar Fort Oranje stuurde. Ex-gedetineerden, mensen met schulden: De reclassering en andere maatschappelijke instellingen wisten er in het verleden wel raad mee. 'Geen onderdak? Misschien moet u eens bij Fort Oranje informeren.'

Stel uit Raamsdonksveer

Ook Ineke Wesdorp (56) en haar man Peter kwamen zo op Fort Oranje terecht. Het stel woonde tot vijf jaar geleden nog in Raamsdonksveer. Hij werkte in de tentenbouw, zij had een uitkering. Niets aan de hand zo leek het, totdat Peter door ziekte zijn baan verloor en Ineke haar uitkering zag worden stopgezet.

De schulden van het stel liepen snel op. Ineke: ,,Op een gegeven moment werd het zo erg dat we een budgetcoach toegewezen kregen. Alle inkomsten gingen naar haar toe, wij kregen een beetje geld per maand en met de rest zou alles afbetaald worden.'' Ze zucht. ,,Dachten we, want in werkelijkheid werd er niks betaald en bleken we opeens een schuld van 20.000 euro te hebben.''

Het stel moest het huis uit. De gemeentelijke kredietbank en het maatschappelijk werk in Raamsdonksveer ontfermden zich over Peter en Ineke. ,,Voor een andere woning kwamen we niet in aanmerking, niemand wilde ons hebben, we konden geen kant op. Toen werd ons geadviseerd om het eens bij Fort Oranje te proberen. Zo zijn we hier terecht gekomen.''

Ze begonnen in een kleine toercaravan. Voor 1.200 euro staangeld in het jaar. Ineke grinnikt. ,,Douchen moest buiten, flink koud hoor in de winter, maar we hadden in ieder geval onderdak.'' Inmiddels hebben ze hun leven weer enigszins op de rit. De toercaravan is ingeruild voor een grotere stacaravan op een wat beter gedeelte van de camping.

Trots kijkt de geboren Groningse om zich heen. ,,Weet je, ik ken ook alle verhalen rond Fort Oranje. Ik keur die criminaliteit ook niet goed. Maar tegelijkertijd ben ik nog altijd heel blij dat we destijds hier terecht konden. Anders hadden we onder een brug of zo moeten gaan slapen.''

Den Haag

Ook Thierry Trubert (55) uit Den Haag kwam in 2008 ook al op advies van een overheidsinstelling op de camping terecht. Zijn destijds 16-jarige zoon was net veroordeeld voor een steekpartij met dodelijke afloop en overgebracht naar jeugdgevangenis Den Heyacker bij Breda om zijn straf uit te zitten.

Trubert, zelf ook geen lieverdje. ,,Ik ging regelmatig vanuit Den Haag bij mijn zoon op bezoek. Omdat het niet zo met 'm ging, stelde de reclassering voor dat ik vaker zou komen. Of het dan niet beter was dat ik wat dichter in de buurt zou wonen? Toen is Fort Oranje genoemd en zo ben ik daar terechtgekomen.''

Wijkagent

Zet kansarmen, ex-gedetineerden, arbeidsmigranten die voor een hongerloontje naar Nederland komen en doorgewinterde criminelen bij elkaar en je creeërt een giftige cocktail. Dat beseft ook Marijn van Zundert, de wijkagent die sinds 2015 fulltime met Fort Oranje bezig is. ,,Er wordt geprobeerd misbruik te maken van de zwakkeren. Als jij op Fort Oranje woont, bijna niks hebt en je buurman vraagt jou om een klusje te doen waarmeer je snel 300 euro kunt verdienen? Dan is de verleiding natuurlijk groot.''

Desondanks lukt het de autoriteiten maar niet om een eind te maken aan die giftige mix. Trubert die sinds kort van de camping af is en met zijn vriendin in Klundert woont, weet wel waarom. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar de eigenaar van de camping, Cees Engel. ,,Daar zit het probleem. Cees laat iedereen maar toe, er is geen enkele vorm van toezicht.''

Trubert kan het weten. Hij bouwde in de jaren dat hij op Fort Oranje zat naar eigen zeggen een goede band met Engel op en verrichte tal van klusjes op de camping. Ook zaken die het daglicht niet konden verdragen. Zoals het slopen van asbest uit de huisjes en caravans op de camping. Illegaal wel te verstaan, zonder ook maar een vergunning.

Het levensgevaarlijke spul werd niet via de reguliere kanalen afgevoerd maar op diverse plekken op de camping begraven. ,,En niet alleen asbest hoor'', klinkt het bijna achteloos. ,,Chemische troep. Er is D'r is daar veel in de grond verdwenen.''

En daar bleef het niet bij, als we Trubert mogen geloven. Volgens de Hagenaar maakte hij ook een tijdlang deel uit van, wat hij noemt, een 'knokploeg' op de camping. Bedoeld om bewoners die hun huur niet wilden, of konden, betalen onder druk te zetten. Hij schudt zijn hoofd: ,,Maar daar ben ik mee gestopt. Om oudere mensen en gezinnetjes die geen geld hadden uit hun caravan te zetten. Nee.''

Toch wil de Hagenaar niet te hard oordelen over diezelfde Cees Engel. ,,Want eigenlijk is Cees een goeie vent. Sociaal, iemand die moeilijk nee kan zeggen. Het zijn vooral de mensen om hem heen die de camping hebben laten afglijden. Hoe meer gasten, hoe meer huuropbrengsten, dat is het enige waar het hen om gaat. De rest interesseert ze niet. ́ ́