RIJSBERGEN - Op de Bredaseweg in Rijsbergen is dinsdagavond een bestuurder van een Poolse auto van de weg geraakt en tegen twee bomen gereden. De klap was zo hard dat twee bomen afbraken en dwars over de weg kwamen te liggen.

Bestuurder raakt van de weg in Rijsbergen en rijdt twee bomen omver (video)

