Restauratie Heilig Hartkerk vertraagd: 'Grotere ingrepen brengen project mogelijk in gevaar'

BREDA - De noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan is gisteravond van de agenda van een commissie van de gemeenteraad gehaald. De gemeente wil pas toestemming geven voor de bouw van het appartementencomplex voor 39 woningen, als ze zeker weten dat de projectontwikkelaar zijn afspraken nakomt om daarbij de Heilig Hartkerk volledig te restaureren.

Haalbaar

Volgens de gemeente heeft de eigenaar van de kerk Woonzorg Nederland en de projectontwikkelaar VolkerWessels nog niet overtuigend laten zien dat dit alles financieel haalbaar is. ,,Daardoor kan de gemeente niet concluderen dat het plan uitvoerbaar is”, laat woordvoerder David Slager weten.

,,De contracten omtrent de restauratie zijn nog niet dooralle partijen getekend”, laat Ingrid Prins van projectontwikkelaar VolkerWessels weten. Verder wil zij er niets over kwijt. De restauratie van de kerk en de pastorie is gekoppeld aan de bouw van het appartementencomplex, omdat met de opbrengst van de woningverkoop de restauratie betaald kan worden. Dat lijkt een probleem te zijn.

Helft

Vorig jaar juni was de helft van de appartementen van de appartementen verkocht of onder optie genomen: dat is nog niet veranderd. Prins: ,,Die zaken hebben wel met elkaar te maken, maar dat is niet de hoofdoorzaak.”

Snelheid is geboden. Wethouder Alfred Arbouw schrijft dat een verdere achteruitgang van de panden een halt toegeroepen moet worden. Woonzorg Nederland en VolkerWessels hebben samen toegezegd ervoor te zorgen dat de schade aan het Rijksmonument niet groter wordt. De staat van het gebouw is ‘matig’ volgens de eigenaar van de kerk en de pastorie. De gemeente heeft met VolkerWessels afgesproken dat de ontwikkelaar zich tot het uiterste moet inzetten om de restauratie uiterlijk 28 februari 2019 te voltooien.

Ingrepen

“Wij gaan er vanuit dat we de gebouwen in stand kunnen houden”, vertelt Frank Ter Braak, portefeuillemanager bij Woonzorg. ,,Maar als er grotere ingrepen gedaan moeten worden in de kerk, dan gaat de haalbaarheid van het project mogelijk onderuit.” Dat wordt namelijk te kostbaar. ,,Ik ken de bedragen niet, maar we hebben voldoende ervaring om te weten dat het dan niet goed komt.”