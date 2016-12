Record voor doodzieke Tijn: hij haalt al ruim 900.000 euro op met nagellakken (stelling)

BREDA - De ongeneeslijk zieke Tijn (6) heeft inmiddels meer dan 900.000 euro opgehaald met zijn actie voor Serious Request. Een record laat de woordvoering van 3FM weten. Hij werd woensdag dé held van het Glazen Huis met zijn nagellakactie. Burgemeester Paul Depla besloot daarom ook om hem donderdag zijn ambtsketting om te hangen.

Tijn kwam woensdag bij het Glazen Huis en wilde 100 euro ophalen met nagels lakken. Vorige week kregen hij en zijn ouders te horen dat het jongetje niet lang meer te leven heeft. Toch wilde hij wat doen voor de actie van radiozender 3FM. De jongen uit Hapert werd na zijn bezoek aan het Glazen Huis in het hele land omarmd.



,,Toen wij vanochtend de laatste stand bekeken heb ik Tijn uitgelegd dat de antibiotica tegen longontsteking 4 euro kost per kind. We hebben nu dus al meer dan honderdduizend kinderen een toekomstperspectief gegeven. Ik kan het amper beseffen, laat staan dat Tijn dat kan", vertelde vader Gerrit op Radio 1.



Merlijn Stoffels van het Rode Kruis is supertrots op Tijn. ,,Ik vind het fascinerend wat er nu gebeurt. Ik had ook kippenvel toen hij bij het Glazen Huis stond. Doordat hij zijn eigen verhaal koppelt met deze actie weet hij zoveel mensen te raken."

Ambtsketting

Zijn inzet voor de actie, terwijl hij nog minder dan een jaar te leven heeft, raakte ook burgemeester van Breda Paul Depla. ,,Tijn is de ambassadeur van het Glazen Huis. Vandaag is Tijn de baas in Breda. Hij neemt de stad over", zei burgemeester Depla, even voordat hij het mannetje voor een dag benoemde als burgemeester. ,,Wij gaan er voor zorgen dat Tijn een geweldige dag gaat beleven. Heel diep respect dat je dit kunt."



Op de vraag of het Rode Kruis nog iets voor Tijn gaat doen, antwoordt Stoffels instemmend. ,,We gaan zeker nog iets regelen, maar wat ligt ook aan 3FM. We gaan hem in ieder geval goed begeleiden, omdat er nu ook heel veel op hem afkomt. Dat geeft hem energie, maar we moeten hem ook beschermen, zodat hij niet zelf in de problemen komt."



De actie van Tijn is hier te vinden.