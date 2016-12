article

1.6795022

BREDA - In de Spoorstraat in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag een quad volledig uitgebrand.

Quad uitgebrand in Spoorstraat Breda

BREDA - In de Spoorstraat in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag een quad volledig uitgebrand.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/quad-uitgebrand-in-spoorstraat-breda-1.6795022

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6795025.1483075045!image/image-6795025.jpg

Breda