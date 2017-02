article

PRINSENBEEK - De Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek (SKOPP) mag zelf oud papier blijven inzamelen op het scoutingterrein in het dorp. Dat meldt wethouder Paul de Beer in een brief aan de raadscommissie economie.

Prinsenbeek mag zelf oud papier blijven inzamelen

