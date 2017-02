Lange rij voor kaartjes Boemeldonckse leutfeesten

PRINSENBEEK - De Boemeldonckse carnavalsfeesten voor de jeugd blijven ongekend populair. Zaterdagochtend stond er volgens traditie weer een lang rij kinderen en ouders voor Café Marktzicht in Prinsenbeek om toegangskaartje te bemachtigen voor het Piepersbal of Kreezie Karnaval. De eersten waren al om half zeven ter plaatse.

Was er in het verleden nog weleens commentaar op de kaartuitgifte, intussen lijkt iedereen deze noodzakelijke inspanning te hebben geaccepteerd. Sterker nog veel mensen maken van de nood een deugd, met koffie, appelflappen en worstenbrood.

Bij de Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK), die de carnavalsfeesten organiseert, merken ze ook dat het steeds soepeler loopt. Iedereen weet dat hij een BAK-kaart en identiteitsbewijs nodig heeft. ,,En de mensen vinden het wel gezellig’’, verklaart voorzitster Ella Snoek, om eraan toe te voegen dat het goede weer natuurlijk ook helpt.

Het aantal kinderen dat naar het Piepersbal gaat, neemt wat af. Dit in lijn met het teruglopend kindertal in Prinsenbeek. Voor het Kreezie Karnaval is de belangstelling het grootst. Niet alleen bij de jeugd uit Prinsenbeek zelf, maar ook de tieners uit omliggende wijken en dorpen weten de goed georganiseerde carnavalsfeesten voor hun leeftijd te waarderen.

Ook volgende week zaterdag is er nog een mogelijkheid om kaartjes voor het Piepersbal en Kreezie Karnaval te kopen, wederom vanaf 09.30 uur. Een toegangsbewijs kost 8 euro voor vier avonden.

Hoewel er zaterdag al veel zijn verkocht, zijn er voor beide feesten nog kaartjes beschikbaar. In totaal worden er zowel voor het Piepersbal als voor het Kreezie Karnaval maximaal 700 verkocht.

Belangstellenden voor Kreezie-kaartjes wordt geadviseerd om op tijd te komen.

Het Piepersbal is het carnavalsfeest in Boemeldonck voor kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool. Het Kreezie Karnaval is voor de jeugd vanaf groep 8 tot en met 15 jaar. De feesten zijn op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag met carnaval in De Drie Linden in Prinsenbeek.

Op deze dagen is er aan de deur ook nog een mogelijkheid om een kaartje te kopen. Dit kost dan 6 euro per avond.