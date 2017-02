Inbraakgolf in Prinsenbeek: zeven woninginbraken in één weekend

PRINSENBEEK - Prinsenbeek heeft te maken met een inbraakgolf. Afgelopen weekend waren er zeven woninginbraken. In de meeste gevallen kwam de dader binnen door een raam te vernielen. Woningen werden doorzocht en diverse spullen meegenomen. Ook vorige week was het al raak. Op woensdag 8 februari sloegen inbrekers hun slag in de Liesbosdreef, waar sieraden werden meegenomen.

Tussen vrijdag 16.00 uur en zaterdag 08.00 uur was het te doen in een woning in de Groenstraat. In dezelfde straat werd ook nog ingebroken in een andere woning. Dezelfde dag was het tussen 16.15 en 22.10 uur raak in de Molenstraat, waar de dader binnenkwam via een dakkapel en onder meer een dvd-speler meenam. Op zaterdag sloegen dieven tussen 13.00 en 20.45 uur hun slag in de Heertgank. Ook een woning in de Molenstraat viel die dag ten prooi aan het inbrekersgilde. Tussen 13.30 en 22.30 uur werd het raam van de badkamer eruit gehaald door de glaslatten los te maken. Hier werd een fiets meegenomen. In de Neelstraat sloegen ze zaterdag tussen 16.00 en 02.00 uur toe.

Zondag was er tussen 10.00 en 16.15 uur een woninginbraak in de Overveldsestraat. Sinds eind januari werd er ook al ingebroken in de Liniewal, de Harmonielaan en het Vogelbos.

De politie deed buurtonderzoek en er werden Burgernetberichten verspreid. Er wordt extra gesurveilleerd in het dorp. De politie roept op om bij het vermoeden van onraad niet af te wachten, maar te reageren via 112. Middels een lichtbord bij de entree van het dorp worden gewaarschuwd voor inbrekers.