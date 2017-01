Beekenaar Wim Ras (96), opa van Robin van Persie, overleden

PRINSENBEEK - De opa van Robin van Persie is donderdag overleden. Dat is vandaag bekend gemaakt, zo meldt Omroep Brabant . Wim Ras uit Prinsenbeek werd 96 jaar.

De opa van Van Persie werd in 2014 wereldnieuws toen hij meedeed aan de Twitter-trend #persieing, waarbij hij de beroemde pose aannam waarmee zijn kleinzoon de 1-1 maakte tijdens het WK voetbal tegen Spanje.

Ras vierde een week geleden nog zijn 96ste verjaardag. Van Persie liet toen op zijn Facebookpagina weten trots te zijn dat hij zijn opa's 96e verjaardag nog kon vieren, vanwege het feit dat Ras ziek was. 'My hero', schreef hij liefkozend bij de foto van hem en zijn opa.

In het overlijdensbericht laat de familie weten in 'opa Wim' een charmant en positief mens' te missen. ,,Met een altijd zonnige kijk op het leven. Hij was een echte pater familias, gaf en ontving veel liefde en had aandacht voor iedereen.''

Wk goal van Persie Spanje - Nederland

Opa (93) van Robin van Persie doet mee aan #persieing