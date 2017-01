article

1.6809697

RIJSBERGEN - Op de Overasebaan in Rijsbergen is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4.00 uur een 38-jarige man uit Polen aangehouden omdat hij probeerde in te breken in een auto.

Pool aangehouden na auto-inbraak in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Op de Overasebaan in Rijsbergen is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4.00 uur een 38-jarige man uit Polen aangehouden omdat hij probeerde in te breken in een auto.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/pool-aangehouden-na-auto-inbraak-in-rijsbergen-1.6809697

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6809698.1483521734!image/image-6809698.jpg

Breda,dnr

Breda