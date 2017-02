article

BREDA - De politie is in Breda op zoek naar een man in een oranje jas. Hij probeert zich al een week binnen te praten met een zogenaamde babbeltruc bij mensen in een huis.

Politie waarschuwt voor man in Breda in oranje jas met babbeltruc

