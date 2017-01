Politie krijgt 'gebiedsverbod'van Fort Oranje

RIJSBERGEN - De politie heeft van de eigenaren van het omstreden Recreatiepark Fort Oranje in Rijsbergen een 'gebiedsverbod' gekregen.

Wijkagent Marijn van Zundert van het recreatiepark is de vrije toegang 'tot nader order ontzegd'. Alleen in noodgevallen en op vertoon van legitimatie - én na uitleg van het doel van bezoek - mogen Van Zundert en collega's het terrein nog betreden.

Directe aanleiding tot de maatregel is volgens jurist Jeroen Pol de grote handhavingsactie vorige week bij Fort Oranje. Daarbij nam de politie een plastic draagtas met administratie van het bedrijf in beslag. De documenten lagen volgens Pols in de auto van een vriendin van de partner van eigenaar Cees Engel. ,,Zij werd op de toegangsweg aangehouden onder het voorwendsel van een verkeerscontrole. Ze moest de auto uit. Vervolgens heeft een agent de tas met bescheiden meegenomen. Om te kopiëren, vertelde hij.''

Pols heeft van het voorval aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Breda. Hij vindt dat de agent zijn boekje wettelijk ver te buiten is gegaan. De politie heeft zich naar zijn mening 'een niet bestaande bevoegdheid aangematigd' door de auto te doorzoeken en zich de stukken toe te eigenen. ,,En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het vertrouwen in u en uw collega's is dusdanig beschadigd, dat u de toegang tot het terrein wordt ontzegd'', schrijft Pols.

De politie bevestigt dat ze het 'gebiedsverbod' heeft ontvangen. Het recreatiepark heeft weliswaar een openbare functie, maar het is een privéterrein waar de eigenaar de baas is. ,,We gaan ons juridisch beraden welke gevolgen dit heeft. We laten ons niet zo maar wegsturen. Als het nodig is, gaan we het terrein sowieso op'', verzekert woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Het gebiedsverbod lijkt de zoveelste escalatie in het langjarige conflict tussen Fort Oranje enerzijds en politie, gemeente en andere partners anderzijds. De verloederde recreatiecamping is volgens de overheid verworden tot een criminele vrijstaat en een krottenwijk vol sociale ellende waar het bedrijf niet tegen optreedt.