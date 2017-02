article

BREDA - De politie heeft woensdagmorgen een 34-jarige man uit Malden en een 30-jarige vrouw uit Breda op hun huisadressen aangehouden in verband met witwassen en/of valsheid in geschrifte. Bij de aanhouding in Breda in de wijk Heksenwiel werd in de woning hennep aangetroffen. Hierna werd ook een 50-jarige man uit Dongen, die in het pand aanwezig was, opgepakt.

Politie doet witwas-onderzoek en vindt henneptoppen in Breda

