Plan voor groot bowling- en gamingcentrum op hoek Chasséveld / Nassausingel in Breda

BREDA - Het bedrijf LDW Real Estate heeft bij de gemeente Breda een plan ingediend voor een groot complex met bowlingbanen en gamingfaciliteiten op de plaats van de huidige Bowling Breda op de hoek Chasséveld/Nassausingel.

Positief

Het gemeentebestuur neemt een 'positieve grondhouding' aan ten opzichte van het plan, blijkt uit een stuk dat naar de gemeenteraad is gestuurd. 'Hiermee kan het voor de initiatiefnemer makkelijker zijn partners te binden aan het project', aldus het college.

"We zijn nog in een ontwikkelingsstadium," zegt directeur Ard de Wit van LDW Real Estate desgevraagd. "Het is een mooie locatie. Zeker met aan de ene kant de Pathé-bioscoop en aan de andere kant de Koepel die een nieuwe invulling krijgt."

The Cube

Als de plannen op die plek worden uitgevoerd, moet het huidige bowlingcentrum tegen de grond. Het idee is om daar dan een gebouw van vier verdiepingen neer te zetten. Als werktitel heeft het 'The Cube' gekregen. Eigenaar van het pand van Bowling Breda is Meyer Beheer. Volgens De Wit staat dat bedrijf ook positief tegenover het plan.

Aad Schouten, de exploitant van Bowling Breda, weet echter nog van niets. "Mij is daar niets over bekend. Wij zitten hier al 35 jaar en hebben een doorlopend huurcontract. Dus als ze hier iets willen, zullen ze toch eerst moeten komen praten."

Ondersteunende functies

Naast een bowlingbaan en gamingfaciliteiten, bevat het concept ondersteunende functies zoals kantoren en horeca. Er is geen rekening gehouden met extra parkeer- plaatsen of een parkeerkelder. LDW gaat ervan uit dat er voldoende ruimte is op het Chasséveld en in de parkeergarage ’t Turfschip.