article

1.6849166

BREDA - Een pizzakoerier is zondagavond rond half tien overvallen in de Mechelenstraat in Breda. De drie daders sloegen na de overval op de vlucht.

Pizzakoerier overvallen door drie daders in Breda

BREDA - Een pizzakoerier is zondagavond rond half tien overvallen in de Mechelenstraat in Breda. De drie daders sloegen na de overval op de vlucht.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/pizzakoerier-overvallen-door-drie-daders-in-breda-1.6849166

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6236773.1470138718!image/image-6236773.JPG

Breda