Peter van der Velden waarnemend burgemeester Dordrecht

DORDRECHT - Peter van der Velden is met ingang van 1 maart waarnemend burgemeester van Dordrecht. De PvdA'er (62) is de tijdelijke opvolger van Arno Brok, die eind deze maand vertrekt om commissaris van de koning in Friesland te worden.

Van der Velden werd in 1988 voor het eerst burgemeester. Dat was in Nieuw-Ginneken. Daarna stond hij aan het roer in Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en in Breda. Daar vervulde hij het ambt van 2004 tot 2014.

Op dit moment is hij voorzitter van de Coöperatie Werk en vakmanschap.



Kapittel voor de Civiele Orden

Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Amarant Groep, lid van de raad van toezicht van De Riethorst Stromenland, voorzitter van Leergeld Nederland en bestuurslid van het Oranje Fonds. Ook is hij lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.

Gedurende de tijd dat waarnemer in Dordrecht is, wordt hij uit zijn functie van lid van het Kapittel voor de Civiele Orden ontheven. Van der Velden is waarnemend burgemeeste tot het moment tot de opvolger van Brok benoemd wordt. Dat gebeurt op 28 september.