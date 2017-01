Parkeren bij VV Achtmaal wordt uitgebreid

ACHTMAAL - Bij voetbalvereniging VV Achtmaal en Gilde Sint Cornelis worden, als de gemeenteraad het ermee eens is, in de zomer dertig extra parkeerplaatsen aangelegd.

Bij VV Achtmaal zijn op dit moment twintig parkeerplaatsen waarvan er één is gereserveerd voor invaliden. Dat zijn er veel te weinig. Met als gevolg dat sporters en supporters hun auto's tussen de bomen parkeren in de berm van de Buntweg. Dat is niet veilig, meent de gemeente Zundert.

Volgens de gemeentelijke parkeernorm mag een sportvereniging met de grootte van VV Achtmaal officieel in totaal 46 parkeerplaatsen hebben. Dat zijn er dus 26 meer dan het huidige aantal.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Daarvoor is ruimte op grond van het naastgelegen bedrijf H.A. De Bruijn LMB. Met die onderneming zal een gebruikersovereenkomst moeten worden afgesloten.

In de praktijk blijken trouwens medewerkers van dat bedrijf op dit moment ook vaak hun auto te parkeren in de berm langs de Buntweg. Ook dat is niet veilig. In die zin zijn extra parkeerplaatsen dubbel prettig: de medewerkers van De Bruijn kunnen er immers overdag, wanneer de sportvelden minder worden gebruikt, hun auto neerzetten.

Op het beoogde parkeerterrein staan nu nog negen eiken. Zes daarvan staan in de weg. Zij moeten worden gekapt om een in- en uitrit voor auto's te kunnen aanleggen. Bedoeling is dat ter vervanging de Buntweg zes nieuwe bomen krijgt.

De aanleg van de dertig parkeerplaatsen en het kappen en herplanten van de zes bomen kosten in totaal naar verwachting 60.000 euro. De politiek buigt zich 14 februari over het onderwerp.