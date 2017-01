article

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Patiënten, met name ouderen, met griepklachten zorgen voor overvolle ziekenhuizen. In Brabant zijn opnamestops afgekondigd in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het Bernhoven in Uden. In het Amphia Ziekenhuis en het Bravis is dat nu niet aan de orde, laten woordvoersters weten.

Overvolle ziekenhuizen door griep, géén opnamestops in Amphia en Bravis

