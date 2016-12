article

BREDA - Gerrit Kolsteren barstte in tranen uit toen hij het lied dat Sanne Hans voor zijn zoon Tijn schreef hoorde. ,,Voor het eerst in heel heel lange tijd kwamen er tranen. Niet van verdriet, maar van pure vreugde en dankbaarheid. In de auto hier naartoe hebben we het nummer nog zes keer geluisterd om zeker te weten dat we hier niet weer in tranen zouden uitbarsten.''

Ouders Tijn huilen tranen van dankbaarheid door ontroerend lied Sanne Hans (video)

