TRABZON - Aykut Demir trouwde afgelopen week. Dat is op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de echtgenote van de oud NAC--speler nog onbekend is. Sterker: mevrouw was niet eens voor de party uitgenodigd.

Oud NAC-speler Aykut Demir trouwt, maar waar is zijn kersverse echtgenote? (video)

