Oproep brandweer aan horeca: 'Kijk naar je eigen veiligheidssituatie'

BREDA - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft alle horecaondernemers in Zuid-West-Nederland opgeroepen om kritisch te kijken naar de eigen veiligheidssituatie en brandveilige versiering op te hangen. Dat past binnen de campagne 'Vooropletters', die tot doel heeft burgers, maar ook ondernemers in de regio zelfredzamer én bewuster te maken van de risico's bij brand.

Openbaar

Alle inspectierapporten over brandveiligheid in de horeca moeten openbaar worden gemaakt. Daarvoor pleiten deze week de hoogleraar en veiligheidsadviseur prof. ir. Peter van de Leur en hoogleraar brandveiligheid Ira Helsloot. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doet het als enige. Midden- en West-Brabant is niet van plan dat voorbeeld te volgen: "Het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van ondernemers is tot nu toe niet onze policy", aldus woordvoerster Louise Schneider. "Wij kiezen ervoor om mensen direct aan te spreken en we handelen indien dat nodig is."



Volgens Charles Meijer, woordvoerder van Brandweer Nederland en werkzaam bij de Bredase brandweer, maakte donderdag bekend dat tussen de 10 en 20 procent van de horecagelegenheden in ons land niet brandveilig is. Volgens Schneider is dat in Brabant niet anders.Sinds de dramatische brand in café 't Hemeltje in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001, is er volgens Meijer wel veel verbeterd. "Eerst was 80 procent niet in orde en daarna bleek bij controles dat 80 procent de zaken wel op orde had."

Handhaven

Volgens Meijer zijn de boosdoeners vooral de nieuwe horecazaken met eigenaars die nog niet goed weten wat de regels zijn en de ondernemers 'die blijven volharden'. Scheider over de situatie in Brabant: "Er zijn ondernemers die wel willen maar nog niet helemaal kunnen en ondernemers die zeggen 'Hou toch op, er gebeurt hier écht niks.' We komen tegen dat er net een lading gelost is, waarbij de nooduitgang geblokkeerd is, maar er zijn ook ondernemers die zeggen: 'Ik heb geen ruimte dus ik laat het hier gewoon staan.' Als daardoor vluchtwegen versperd worden, dan treden we handhavend op."

Zowel Meijer als Schneider, en ook dat past binnen de campagne 'Vooropletters', roepen het publiek op om ook te helpen de jaarwisseling brandveilig te laten verlopen. Meijer: "Als je ziet dat de groene vluchtweglampjes niet branden, spreek de horecaondernemer daar dan op aan." Schneider: "Dat is geen taak van het publiek. Het publiek kan niet handhavend optreden, maar kan wel alert zijn en signaleren."

In de fout

"Brandveiligheid heeft onze aandacht, maar het is niet zo dat we voor kerst en oud en nieuw al onze leden gaan aanschrijven. Iedereen weet onderhand wel hoe je je zaak veilig kunt houden", zegt Peter van de Wiel, eigenaar van café de Bakkerij in Zevenbergen en bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Moerdijk. Dat toch nog 10 tot 20 procent van de ondernemers in de fout gaat, verbaast Van de Wiel niet, zegt hij. "Ik kan mijn zaak heel gezellig aankleden met takken, maar dat doe ik niet. Wel gezellig, maar niet brandveilig." Het rookverbod in de horeca heeft volgens Van de Wiel zeer zeker een gunstig effect als het gaat om brandrisico's.