article

1.6827597

BREDA - De huizenmarkt in Breda blijft records breken. In het derde kwartaal van 2016 werden 1048 woningen verkocht (het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar), in het traditioneel drukke laatste kwartaal van 2016 waren dat er nog veel meer: 384 woningen wisselden van eigenaar.

Opnieuw recordaantal woningen verkocht in Breda

BREDA - De huizenmarkt in Breda blijft records breken. In het derde kwartaal van 2016 werden 1048 woningen verkocht (het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar), in het traditioneel drukke laatste kwartaal van 2016 waren dat er nog veel meer: 384 woningen wisselden van eigenaar.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/opnieuw-recordaantal-woningen-verkocht-in-breda-1.6827597

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4294692.1462533623!image/image-4294692.JPG

Deventer,Wonen,records,woningmarkt,hermes

Breda