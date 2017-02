article

BREDA - De Primera aan de Heksenwaag in Breda is vrijdagavond omstreeks 19.35 uur overvallen. De dader is er met een nog onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

Opnieuw gewapende overval op Primera in Heksenwiel Breda, dader nog niet gepakt

