Opleiding militaire parachutisten van Breda naar Eindhoven

BREDA/EINDHOVEN - De Nederlandse opleiding die militairen klaarstoomt voor parachutespringen wordt gevestigd op de Vliegbasis Eindhoven. Op de basis worden met de speciale school jaarlijks tussen de 800 en 1.000 militairen opgeleid als parachutist. De zogeheten Defensie Paraschool verhuist nog voor het eind van dit jaar van de Seeligkazerne in Breda naar Eindhoven. Dat heeft de commandant van de Vliegbasis desgevraagd bevestigd.

Bij de militaire opleiding, de enige in Nederland op dit gebied, werken enkele tientallen mensen. Een onderwijsinstelling van de Rooi Pannen verrijst er vanaf 2018 op de huidige plek van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Voor de parachutistenopleiding is daarom een nieuwe plek gezocht. Een deels onbenutte vliegtuigloods in Eindhoven in combinatie met vrijkomende kantoorruimte bieden voldoende ruimte om de school te huisvesten.