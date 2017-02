Open Dagen Breda en omgeving: Scholieren wikken en wegen over hun nieuwe middelbare school

BREDA / OOSTERHOUT - A chtstegroepers staan voor een moeilijke beslissing: hun schoolkeuze. Vrijwel alle middelbare scholen in de regio hielden dit weekend open dagen. Bij sommige toekomstige Bredase 'brugwuppen' heerst de angst om uitgeloot te worden.

Nassau

Voor het gebouw van De Nassau ontstaan kleine files, zo druk is het. De kraam met erwtensoep op het plein zorgt voor een winters sfeertje. De 10-jarige Wiebe Weijschede uit Breda zit pas in groep 7, maar kijkt nu alvast rond. "Ik vind het vooral belangrijk dat ze leuke geschiedenislessen geven. Dat is mijn favoriete vak. Ik wil zeker tien scholen bezoeken." Zijn vader Jelmer denkt daar anders over: "Nou, vijf is ook al genoeg. Het zou wel heel jammer zijn als Wiebe niet op zijn favoriete school wordt geplaatst."

De school aan De la Reijweg in Breda moest de afgelopen twee jaar loten. "Dat is echt nieuw. Je hebt daar dan een dubbel gevoel bij", vertelt rector Ron Speetjens. "Aan de ene kant ben je vereerd dat zoveel mensen je school vertrouwen, aan de andere kant wil je iedereen gewoon kunnen plaatsen."

Of loting dit jaar nodig is, kan Speetjens nog niet inschatten. Volgens hem speelt de angst om uitgeloot te worden bij sommige leerlingen en ouders. Bij aanmelding kunnen ouders drie voorkeurscholen opgeven. "Sommigen laten daar echt een kansberekening op los. Je moet gewoon je voorkeur op de eerste plek zetten en niet tactisch doen", adviseert hij. "Daar kun je spijt van krijgen."

Newmancollege

Ook op het Newmancollege moest al een keer of zes geloot worden. "Vervelend, maar wel goed voor de kwaliteit van het onderwijs", benadrukt rector Raymond van Velthoven. "Als de ene school groeit, dan krimpt de ander. Dat zou niet goed zijn voor de stabiliteit van het gehele onderwijs." Volgens hem valt er echt wat te kiezen in Breda. "Iedere school legt zijn eigen accenten. De Nassau heeft tweetalig onderwijs, het Markenhage College gaat voor cultuur, Graaf Engelbrecht focust op sport en wij focussen ons weer op bètavakken."

De scholieren hebben nog even tijd om na te denken. Op 7 en 8 maart vinden de meeste inschrijfavonden plaats.