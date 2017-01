article

BREDA - De Bredase Koepelgevangenis is de komende twee jaar het decor van Prison Escape. Een ontsnappingsspel dat eerder al in de Noordsingelbajes in Rotterdam een succes was. Daar is het spel noodgedwongen gestopt, in april moet Breda eraan geloven.

Ontsnappen uit De Koepel: Prison Escape komt naar Breda

