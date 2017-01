Ondergedoken na PVV-liedje: Annemiek uit Breda doet aangifte van bedreiging: ‘De hel is losgebroken’

BREDA - Annemiek Ottenhoff (52) uit Breda is uit angst voor 'boze tegenstanders' van Geert Wilders op een geheime plek ondergedoken. Zij en haar kinderen krijgen naar eigen zeggen ernstige bedreigingen binnen als reactie op haar zelfgeschreven PVV-liedjes. “Ik vind het echt heel erg wat er nu gebeurt. Vanmiddag ga ik naar de politie om aangifte te doen”, zegt ze in gesprek met deze krant.

De in Breda woonachtige Annemiek uit Amsterdam plaatste afgelopen weekend twee filmpjes op Facebook, waarin ze haar liefde voor Geert Wilders bezingt. “Geef mij maar PVV, dat is beter dan de VVD”, zingt de grofgebekte amateurzangeres op de melodie van Geef mij maar Amsterdam.

'Hel is losgebroken'

Wat in eerste instantie begon als een grap, is uitgelopen op een nachtmerrie. “De hel is losgebroken sinds de media het hebben opgepakt”, verzucht de Bredase. “Ik krijg positieve, maar ook veel negatieve reacties binnen. En niet alleen ik, ook mijn kinderen. Van mijn dochter moest ik alle familiefoto’s van Facebook verwijderen, omdat zij bedreigingen binnenkrijgt dat haar kinderen iets verschrikkelijks wordt aangedaan als ik hiermee doorga.”

Nog altijd stromen de reacties op haar lied binnen. Annemiek is maandag benaderd door SBS6, Radio 538 en Powned om haar verhaal te doen. Ook wordt haar filmpje tienduizenden keren bekeken via populaire videokanalen als Dumpert en VK Mag.

Deze week de studio in

“Die aandacht is leuk, maar al die negatieve reacties zijn het me niet waard. Toch ga ik door met het verspreiden van mijn boodschap. Dit doe ik juist voor mijn kinderen, want zij moeten opgroeien in een omgeving waar vrijheid voor meningsuiting een belangrijk goed is. Deze week duik ik in Breda de studio in om van het lied een leuke carnavalskraker te maken.”

Ottenhoff is de oprichtster van de Stichting Sociaal Breda, een instelling die zich sterk maakt voor de ondersteuning van mensen die net te veel geld krijgen om in aanmerking te komen voor steun van de Voedselbank.